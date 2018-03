Corinthians: Salários saem com atraso Os jogadores do Corinthians estão recebendo seus salários com cinco dias de atraso. A própria MSI confirma. O motivo: o clube está enfrentando, e perdendo, várias ações trabalhistas - como a de Edu, do Arsenal, que tem direito a 15% de sua transação de US$ 10 milhões e que batalha na Justiça há anos pelo ressarcimento. Na prática, o que acontece é o seguinte: dos R$ 4 milhões que a MSI separou para a folha de pagamento, em média, R$ 1,5 milhão tem sido desviado para pagar as ações que o clube perde. As remessas que chegam do Exterior para o Parque São Jorge desembarcam para pagar a folha de pagamento no dia 10. Por contrato, os jogadores recebem no dia 5. Kia Joorabchian pediu a todos que aceitem receber cinco dias depois. E é o que está acontecendo há dois meses.