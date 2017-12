Corinthians satisfeito com o empate O empate sem gols fora de casa do Corinthians agradou ao técnico Juninho Fonseca, que enalteceu ainda o espírito de luta de seu time e elogiou a forte marcação do União Barbarense. Os dois times continuam com cinco pontos dentro do Grupo 1 e , portanto, com chances de chegar à segunda fase. "O resultado foi justo e continuamos na briga. Mas podemos melhorar mais nos próximos jogos", comentou Juninho Fonseca. Ele achou que faltou um pouco mais de velocidade na saída de bola, o que teria dificultado as ações dos atacantes. "Quando o Régis e o Marcelo Ramos pegavam a bola, eles já estavam bem marcados. Estava mesmo difícil jogar por ali", completou. O capitão Rogério também manteve o discurso. Para ele é "preciso que o torcedor tenha paciência" porque o time sofreu muitas mudanças e "só é o terceiro jogo junto". Ele disse que o time vai deixar, por enquanto, de lado o Campeonato Paulista para se concentrar na Copa do Brasil. A estréia do Corinthians acontecerá na quarta-feira, às 21h40, contra o Botafogo, na Paraíba. Pelo Paulistão, o próximo jogo será contra a Portuguesa, dia 8, no Pacaembu. O atacante Régis, que no primeiro tempo chegou a pedir o incentivo da torcida, considerou o empate injusto. "Nós chegamos bem perto". O estreante Marcelo Ramos estava satisfeito por ter suportado os 90 minutos, só lamentando o fato de não ter marcado seu primeiro gol com a camisa corintiana. "Tive duas chances no primeiro tempo, mas acabei atrapalhado na hora do chute". Lamentações - Apesar do empate com um grande time, de forma geral houve lamentação nos vestiários do União Barbarense. "A gente tinha que ter aproveitado a chance de vencer eles no começo do campeonato, quando eles estão fora de forma", comentou o zagueiro Carlinhos. O técnico Sérgio Farias elogiou seus jogadores, mas considerou que com um pouco mais de sorte "poderíamos ter vencido". O próximo jogo do Barbarense será contra a Ponte Preta, dia 8, em Campinas.