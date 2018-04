Corinthians se antecipa e inicia preparação para a próxima temporada

Com a vaga para a Copa Libertadores assegurada - falta definição apenas se o time entrará na fase preliminar ou na fase de grupos -, o Corinthians já iniciou a preparação para a temporada 2015. Nesta semana, o clube antecipou a programação e já começou a realização de exames cardiológicos e testes ergométricos.

Os jogadores se dividiram em três grupos, que fizeram exames entre terça e quarta-feira e encerram a bateria de exames nesta quinta-feira. Apenas os testes oftalmológicos ficaram para o começo do ano que vem.

O clube decidiu antecipar a programação de 2015 por causa da pré-temporada diferenciada que será realizada em janeiro. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 5 de janeiro. No dia 7, o elenco viaja para os Estados Unidos, onde faz pré-temporada de 12 dias e joga duas partidas amistosas pela Florida Cup, contra os alemães Colonia e Bayer Leverkusen.

Paralelamente à realização dos testes, o Corinthians se prepara o último jogo do Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Criciúma, no Itaquerão. Com 66 pontos, a equipe ocupa a quarta colocação, o que lhe daria uma vaga na disputa da pré-Libertadores contra uma equipe colombiana. Se conseguir ultrapassar o Internacional, que ocupa a terceira posição e jogará fora de casa contra o Figueirense, o time paulista entraria já na fase de grupos da Libertadores.