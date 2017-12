Corinthians se apresenta para ver estrago Em 14 jogos, foram 23 gols sofridos ? os últimos na goleada por 4 a 0 sofrida diante do Palmeiras. O clima não poderia estar pior no vestiário corintiano, e pode piorar hoje, quando os jogadores terão de olhar nos olhos dos torcedores na reapresentação. Ninguém está garantido, principalmente o técnico Oswaldo de Oliveira. Principalmente se o time for mal quarta-feira (contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil) e domingo (contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro).