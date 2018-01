Corinthians se classifica na Copa SP O Corinthians venceu o Paulista por 2 a 1 na noite deste sábado e foi o primeiro time a obter vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado garantiu o primeiro lugar do Grupo S e na seqüência da competição enfrenta Iraty-PR ou Noroeste, de Bauru. Em campo o que se viu foi a velha raça corintiana. O time passou a atuar com um jogador a menos a partir dos 32 minutos do primeiro tempo, quando Ednei recebeu cartão vermelho. O Corinthians abriu o placar aos 13 minutos. Em cobrança de escanteio, o goleiro Vítor saiu mal e Bruno Octávio cabeceou para abrir o placar. Na etapa final o Paulista voltou disposto a buscar o empate, que lhe garantia na segunda fase. Em menos de um minuto os jundiaienses tiveram duas grandes chances de marcar, mas acabaram desperdiçando as oportunidades. Como quem não faz, leva, o Corinthians chegou ao segundo gol logo em seguida. Após nova cobrança de escanteio, o atacante Abuda subiu sozinho e cabeceou, ampliando o placar. O atacante, inclusive, foi a maior surpresa em campo. Abuda estava vetado em virtude de ter quebrado o pé na vitória sobre o Angra dos Reis-RJ, mas, após novo exame, nada foi detectado. No final o Paulista ainda mostrou reação, ao marcar aos 35 minutos. Após cruzamento da esquerda, Vânder, de peixinho, acertou o ângulo do goleiro Júlio César. Ainda pela chave S, Figueirense-SC e Angra dos Reis ficaram no empate sem gols. Os dois times já estavam eliminados e apenas cumpriram tabela.