Corinthians se classifica na Copa SP O Corinthians garantiu sua vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Juniores ao vencer o Noroeste, por 2 a 1, nesta quinta-feira à tarde, em Osasco. Seu adversário será o Força Sindical que venceu o Lençoense por 3 a 2, na capital. Como esperado, o Corinthians não teve muita dificuldade para vencer. Abriu o placar com Fininho aos 5 minutos e ampliou com Abuda, aos 15 minutos. O Noroeste diminuiu aos 15 minutos do segundo tempo com Cris cobrando pênalti. A próxima fase também será disputada pelo sistema de eliminatória simples. Em caso de empate, a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas.