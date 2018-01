Corinthians se classifica nos pênaltis O Corinthians está na final da Copa São Paulo de Juniores. A classificação veio com a vitória nos pênaltis sobre o Coritiba, por 6 a 5, após empate por 1 a 1 no tempo normal, nesta quinta-feira, em Osasco. O adversário corintiano na decisão de domingo sai do jogo entre Palmeiras e São Paulo. Com a vaga na decisão de domingo, que acontecerá no estádio do Pacaembu, o Corinthians vai atrás de seu 5º título na história da Copa São Paulo. Se for campeão, irá se igualar ao recordista Fluminense. O personagem do jogo foi o goleiro corintiano Júlio Cesar, que falhou no gol do Coritiba e depois se redimiu ao defender dois pênaltis. "Sei que falhei no lance, por excesso de confiança. Mas depois Deus me ajudou e defendi dois pênaltis, mas a vitória é de todos e não só minha", disse o jogador. Durante a primeira etapa, o Corinthians criou as principais chances de gol. Mas foi o Coritiba quem abriu o placar, aos 27 minutos. O meia Ricardo cobrou falta da direita na direção do goleiro Júlio César, que deixou a bola passar por entre as suas mãos, levando um verdadeiro frango. O gol do Coritiba mexeu com o time do Corinthians, que foi com tudo ao ataque. Os jogadores voltaram para o segundo tempo com muito mais disposição. E, de tanto pressionar, o gol acabou saindo. Após receber lançamento de Rosinei, o atacante Bobô desviou do goleiro, aos 14 minutos, fazendo 1 a 1. Depois do gol, o jogo ficou equilibrado e as duas equipes se arriscaram pouco. Na decisão por pênaltis, o goleiro Júlio César defendeu as cobranças de James e Marquinhos. Converteram para o Coritiba: Cacique, Ricardo, Miranda, Bruno e Wagner. Para o Corinthians, a única cobrança chutada para fora foi de Edinei, que tinha entrado em campo justamente para bater o pênalti. As seis penalidades corintianas convertidas foram cobradas por Ronny, Jô, Rafael, Wendell, Bruno Octávio e Bobô.