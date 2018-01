Corinthians se classifica nos pênaltis O Corinthians conquistou nesta terça-feira uma vaga nas quartas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao derrotar o Atlético-MG nos pênaltis, por 4 a 3, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal. O próximo adversário corintiano será o Vila Nova-GO. Atual campeão e em busca do inédito 6º título, o Corinthians abriu o placar com Bobô cobrando pênalti aos 20 minutos do primeiro tempo. O empate do Atlético aconteceu nos acréscimos da segunda etapa. Esquerdinha, de cabeça, fez 1 a 1 aos 49 minutos.