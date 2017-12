Corinthians se concentra no Brasileiro Com a eliminação na Copa Sul-Americana, aumentou muito a pressão para que o Corinthians vença o Coritiba, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Os próprios jogadores que não estiveram sequer envolvidos na partida contra o Pumas sabem que terão de compensar a derrota. ?Nós teremos de ganhar o jogo. A necessidade da vitória cresceu demais nesses dias. Ainda mais para nós, que não fomos ao México. Não será nada fácil, mas pelo menos estamos descansados. Eu estou louco para jogar?, afirmou o atacante Nilmar, um dos que não enfrentaram o Pumas. O meia Rosinei completa: ?Eu queria muito ter ido ao México. Gostaria de ter enfrentado o Pumas, mas eu não fui, atendendo às ordens do meu técnico. Pelo menos, fiquei mais inteiro para o jogo contra o Coritiba. E nós, que ficamos no Brasil, seremos mais cobrados. Temos de ajudar o time a vencer e continuar disparado na primeira colocação do Brasileiro.? O técnico Antônio Lopes quer concentração integral para a partida de domingo. Os jogadores chegarão do México nesta sexta-feira, às 7h50, no Aeroporto Internacional de Cumbica. E às 16 horas, a equipe irá para Curitiba, onde ficará concentrada. O treino será no sábado, provavelmente no CT do Atlético Paranaense. ?Eu quero o time o mais concentrado na partida. Indo antes para o Paraná, nós acreditamos que a equipe ficará mais descansada para essa partida, fundamental para os nossos planos de conquista do Campeonato Brasileiro?, disse Antônio Lopes, logo após a derrota no México. Apoio da Fiel - A derrota diante do Pumas e a conseqüente desclassificação da Copa Sul-Americana não desanimaram o torcedor corintiano. Pelo contrário. Todos os ingressos, 35.759, foram vendidos para o jogo de domingo em Curitiba (mais da metade para torcedores do Corinthians). O ritmo de venda de ingressos para o jogo contra o São Caetano, no ABC, está indicando que as 22 mil entradas deverão sumir sexta ou sábado. E para a partida contra o Internacional, dia 20, no Pacaembu, que pode garantir a conquista do título brasileiro, os 32 mil bilhetes já foram vendidos.