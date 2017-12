Corinthians se despede do Brasileiro com testes em campo no Recife

Corinthians e Sport se enfrentam neste domingo, às 17h, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro, em um confronto que tem pouca importância para a torcida corintiana e uma parte do elenco. Por outro lado, para os pernambucanos e alguns jogadores alvinegros que estarão em campo, a partida tem ares de decisão. Afinal de contas, dependendo do que ocorrer no jogo, a equipe de Recife pode ser rebaixada e alguns corintianos ganharão pontos com Fábio Carille para 2018.

A situação do Sport não é tão fácil. Para se manter na Série A, o Sport precisa vencer o Corinthians e torcer para que Vitória ou Coritiba não vençam seus jogos, contra Flamengo (em Salvador) e Chapecoense (em Chapecó), respectivamente. A equipe pernambucana pode até se salvar com um empate, mas a chance é remota. Teria que torcer para o Coritiba perder por pelo menos cinco gols ou o Vitória ser derrotado por sete gols ou mais pelo Flamengo.

Já o Corinthians ainda comemora o título antecipado e aproveita a oportunidade para Carille observar jogadores que tiveram pouca participação ao longo da campanha. Casos, por exemplo, dos meias Pedrinho e Rodrigo Figueiredo e do lateral-direito Léo Príncipe. "É uma grande oportunidade para quem não vem jogando, para nós esse jogo vale muito", disse Pedrinho.

Dois jogadores que chamam mais a atenção é Warian e Rodrigo Figueiredo. Warian ainda não jogou em partidas oficiais pelo Corinthians e Rodrigo atuou por alguns minutos na derrota por 3 a 0 para o Flamengo. O volante chegou a treinar como titular, mas a tendência é que ele fique no banco de reservas e entre no decorrer da partida.

Carille não poderá contar com Camacho, Maycon, Marquinhos Gabriel e Clayson, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o zagueiro Léo Santos passou por cirurgia e também está fora. Rodriguinho e Jadson serão poupados, por desgaste físico.

No lado do Sport, o técnico Daniel Paulista vai repetir a equipe pelo quarto jogo consecutivo e contará com a Ilha lotada. Na quarta-feira todos os ingressos já tinham sido vendidos para a partida. A expectativa é que 20 mil rubro-negros estejam presentes.

FICHA TÉCNICA

SPORT X CORINTHIANS

SPORT: Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick e Diego Souza; Marquinhos, Mena e André. Técnico: Daniel Paulista.

CORINTHIANS: Cássio, Léo Príncipe, Pedro Henrique, Balbuena e Marciel; Gabriel e Fellipe Bastos; Pedrinho, Rodrigo Figueiredo e Giovanni Augusto; Kazim. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Local: Ilha do Retiro, em Recife

Horário: 17h

Na TV: Globo