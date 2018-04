Corinthians se enche de confiança Vencer o Palmeiras fez o bem que Tite havia imaginado ao Corinthians. Nesta segunda-feira, os jogadores estavam sorridentes no Parque São Jorge. Falavam em classificação para a Libertadores da maneira mais natural possível. E vencer o Atlético-MG, quarta-feira, no Pacaembu, virou mera obrigação. "Perder para eles no primeiro turno por 4 a 0 acabou com o nosso astral. Levamos muito tempo para nos recuperarmos. Mas agora vencê-los e dar o troco tem enorme significado. Vamos mais motivados para o resto do Brasileiro. O reflexo já vai aparecer contra o Atlético", aposta Jô. O atacante Gil mostra a confiança que se espalha no elenco. "Está na hora de dar a arrancada no Brasileiro que nos dará a classificação para a Libertadores. Não podemos mais desperdiçar pontos atuando diante do nosso torcedor. Não há outra maneira. Não podemos nem pensar em sair do Pacaembu sem os três pontos", assegura. O zagueiro Anderson acha que o time só tende a crescer. "É um momento de definição do Brasileiro. Contra o Atlético não vamos desperdiçar a chance de jogar em casa e com o nosso melhor momento psicológico", garante.