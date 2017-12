Corinthians se prepara para reta final A cinco rodadas do final da primeira fase do Torneio Rio-São Paulo, o Corinthians, 5º colocado na competição com 18 pontos, não pode nem pensar em derrota diante do São Caetano, quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella. O time do ABC é um adversário direto na busca por uma vaga e está apenas dois pontos atrás da equipe corintiana, ocupando a 6ª posição na tabela. Daqui para frente, aliás, o Corinthians só terá jogos difíceis e sempre contra os melhores times do Rio-São Paulo. Pela ordem: São Caetano, Botafogo (atual 3º colocado), São Paulo (1º), Palmeiras (2º) e Vasco (4º). Sabendo disso, o técnico Parreira aposta no entrosamento do elenco, que, com uma outra alteração, vem atuando junto desde o início do ano, e na boa fase dos jovens atacantes Gil, Leandro e Deivid, responsáveis pelo renascimento da equipe no Rio-São Paulo. O time que entra em campo contra o São Caetano não terá nenhum desfalque. A única dúvida seria o meia Ricardinho, que sentiu dores na perna direita no jogo de sábado contra a Ponte Preta (3 a 1 para o Corinthians), mas que deve ser confirmado pelo treinador na partida de quarta. O jogador não participou do treinamento desta segunda-feira, no Parque São Jorge, e tirou o dia para tratar da contusão, que ainda o estava incomodando. Parreira, como vem fazendo em todos os treinamentos da equipe, pede atenção extra dos zagueiros nas bolas levantadas sobre a área, principalmente por causa da excelente fase do atacante Brandão, do São Caetano, artilheiro do time na temporada, com nove gols em oito partidas.