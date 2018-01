Corinthians se reapresenta com caras novas no ataque e no meio de campo

O Corinthians mostrou caras novas na reapresentação do elenco nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Além de dois reforços - o atacante Júnior Dutra e o volante Renê Júnior -, o clube recebeu os jogadores que estavam emprestados a outros clubes em 2017.

Lucca, que atuou pela Ponte Preta no Campeonato Brasileiro do ano passado, foi um dos destaques. O atacante, no entanto, não deverá permanecer no clube. Um das negociações possíveis envolve o meia Gustavo Scarpa, do Fluminense. O volante Jean e o lateral-esquerdo Guilherme Romão também retornaram ao clube.

A reapresentação também foi marcada por ausências. Matheus Vidotto, goleiro envolvido em polêmica no fim do ano passado por reivindicar sua escalação, também não se reapresentou e será negociado. Os atacantes Mendoza e Bruno Paulo e o goleiro Douglas não deverão permanecer.

Nesta quarta-feira, a comissão técnica dividiu os jogadores em dois grupos. Os jogadores fizeram corridas leves ao redor do gramado e trabalhos internos na academia. Entre esta quinta-feira e sexta, os dois grupos vão se revezar nos exercícios.

Os atletas vão treinar nos próximos dias até embarcarem neste domingo para os Estados Unidos, onde disputarão a Florida Cup, primeira competição do ano.

Confira a lista de jogadores que se reapresentaram ao Corinthians:

Goleiros - Caique, Cássio, Walter e Filipe

Laterais - Fagner, Guilherme Romão, Léo Príncipe e Moisés

Zagueiros - Balbuena, Léo Santos, Pedro Henrique, Vilson e Yago

Volantes - Fellipe Bastos, Gabriel, Jean, Mantuan, Maycon, Paulo Roberto, Renê Júnior e Warian

Meias - Camacho, Danilo, Giovanni Augusto, Jadson, Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Rodrigo Figueiredo e Rodriguinho

Atacantes - Carlinhos, Clayson, Junior Dutra, Kazim, Lucca e Romero