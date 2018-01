Corinthians se reforça por atacado A diretoria do Corinthians saiu do marasmo em relação a contratações e anunciou hoje, de uma vez só, a chegada de quatro reforços para o semestre, todos jovens revelações nos respectivos clubes. São o volante Fabinho (21 anos), do São Caetano; e o goleiro Doni (21 anos), o atacante Leandro (20 anos) e o meia ofensivo Luciano Ratinho (21 anos), todos do Botafogo de Ribeirão, vice-campeão paulista de 2001. Com relação a Deivid, a assessoria de imprensa do clube informou que o atacante tem contrato firmado com o clube e já está inscrito para a Copa Mercosul - o Corinthians estréia na quinta-feira, contra o Colo Colo, em Santiago -, apesar da pendência jurídica entre o Santos e o Nova Iguaçu, pelo passe do jogador. O Corinthians tinha só até terça-feira para enviar à Confederação Sul-Americana de Futebol a lista dos 30 jogadores que vai utilizar na competição. Agora, só depende do fim da disputa jurídica para negociar o passe do jogador com o clube que sair vitorioso e poder aproveitá-lo no torneio sul-americano. Deivid e os outros reforços serão apresentados na segunda-feira, ao meio-dia, no Salão Nobre do Parque São Jorge. "O Corinthians sempre esteve atento ao surgimento de novos jogadores de valor e eles (os reforços anunciados hoje) foram as revelações do último Campeonato Paulista", declarou o técnico Wanderley Luxemburgo. Havia a expectativa de que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, sobre se o Santos tem direito a metade do passe do atacante, saísse antes do fim de semana. Só que o juiz Wagner Pimenta, do TST, resolveu dar um prazo de cinco dias, que começa a valer a partir de terça-feira, para que os advogados do Santos apresentem sua defesa. O Santos alega que tem direito à metade do passe de Deivid. O Nova Iguaçu garante que, como o clube da Baixada não cumpriu algumas promessas feitas na época do empréstimo, é dono do atestado liberatório do atacante.