Corinthians se retranca para o ´jogo do semestre´ A partida da sobrevivência no primeiro semestre. É assim que dirigentes e atletas do Corinthians estão encarando o jogo contra o Náutico, nesta quarta-feira, no Recife. A partida de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil ganhou um peso enorme com a contratação de Paulo César Carpegiani, que a partir de agora começará a definir quem fica e quem vai embora do Parque São Jorge. E como na segunda e decisiva partida, quarta-feira que vem, quem dirigirá a equipe será o próprio Carpegiani, ele já deu palpites importantes para o interino Zé Augusto, que ficará no banco nesta quarta. ?Estou muito esperançoso com a partida contra o Náutico. Fizemos alguns pequenos ajustes no time?, disse o treinador. A melhor tradução de ?ajustes? de Carpegiani será o Corinthians ter uma postura mais defensiva no Estádio dos Aflitos. Marcelo Mattos deverá atuar como terceiro zagueiro. Bruno Octávio, Magrão e até William cuidarão mais da marcação do que vinham fazendo. Está claro que um empate será considerado um ?ótimo negócio?. Carpegiani chegou a Recife nesta terça-feira pela manhã, conversou com os atletas no hotel e depois assistiu ao treino da tarde, no Estádio da Ilha do Retiro, acompanhado do ex-jogador e agora comentarista da TV Bandeirantes Júnior, que dirigiu quando foi técnico do Flamengo, em 1981.