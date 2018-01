Corinthians se sente aliviado Aliviados. Desta forma pareciam estar os jogadores do Corinthians no dia seguinte ao comunicado oficial do clube, que afastou temporariamente o meia Marcelinho. A situação do jogador será definida a partir desta segunda-feira, quando se iniciará uma sindicância interna para apurar se Marcelinho deu ou não declarações falsas a respeito do comportamento de seu colega Ricardinho. O diretor da TV Bandeirantes, Aquiles Franzotti, revelou na semana passada que Marcelinho lhe procurou para denunciar que Ricardinho seria um traíra no grupo. A descontração era visível entre o grupo. Apesar do semblante de alegria, os jogadores que foram hoje pela manhã ao Centro de Treinamento de Itaquera, preferiram não aumentar a polêmica em torno do caso. Sob um frio de cerca de 3ºC, Ricardinho repetia que sua atenção estava voltada apenas para o jogo de hoje, contra o Independiente, pela Copa Mercosul. O jogador, no entanto, não escondeu um sorriso quando perguntado sobre sua explosão de alegria ao marcar o primeiro gol do time na vitória por 2 a 0 sobre o Colo-Colo, quarta-feira pela competição sul-americana. A vibração do jogador teve um caráter de desabafo contra as acusações que diz serem inverídicas. "Me empolguei um pouco demais", admitiu. Já o técnico Wanderley Luxemburgo, considerado por alguns o manager do time, eximiu-se por completo da responsabilidade pela decisão de deixar Marcelinho de fora do jogo. "É um assunto para a diretoria resolver. Estou preocupado com o jogo de amanhã. Uma vitória nos colocará muito bem na tabela", declarou. O treinamento de hoje ocorreu poucas horas após o desembarque da delegação, vinda do Chile. No aeroporto, pela madrugada, o vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, deu a entender que a punição a Marcelinho deverá ser severa, seguindo os trâmites da Lei Pelé. "Não há motivos para abafar nada. Não queremos que pessoas sejam injustiçadas, mas não passaremos a mão na cabeça de ninguém", adiantou. Para o diretor, já se foi o tempo em que o jogador de futebol era tratado como um bibelô. "Ninguém aqui terá o tratamento de menino mimado", prometeu. Um dos mais satisfeitos era o atacante Paulo Nunes. Mas seu motivo era outro: finalmente ele acredita que reencontrou o futebol dos tempos de Grêmio e Palmeiras. Ele atribuiu sua movimentação contra o Colo-Colo à recuperação de uma cirurgia no joelho. "Estou mais confiante e já me sinto bem melhor para reencontrar o futebol que não joguei no primeiro semestre", garantiu.