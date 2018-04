Corinthians se vinga da Ponte Preta, goleia e vai à semifinal do Paulistão

CAMPINAS - O Corinthians garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista neste domingo. Com relativa tranquilidade, a equipe do Parque São Jorge goleou a Ponte Preta por 4 a 0, mesmo atuando no Moisés Lucarelli, e agora espera o vencedor do confronto entre São Paulo e Penapolense para conhecer seu adversário na briga por uma vaga na decisão. A outra semifinal colocará frente a frente Mogi Mirim e Santos.

Além de garantir a vaga, o Corinthians pôde se vingar da eliminação do ano passado. Nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2012, a equipe também teve a Ponte Preta como adversária. Atuando em casa, no Pacaembu, acabou derrotada por 3 a 2, em jogo que ficou marcado pelas falhas de Júlio César, que ficou no banco neste domingo. Sem Cássio, ainda lesionado, Danilo Fernandes foi o titular do gol corintiano.

O Corinthians disputará a semifinal do Paulista somente no próximo fim de semana, mas antes terá pela frente compromisso importantíssimo pela Libertadores. Na quarta-feira, a equipe abre seu confronto pelas oitavas de final diante do Boca Juniors, em Buenos Aires, às 21h50 (de Brasília).

Depois de um início de jogo complicado, com a Ponte Preta melhor e levando mais perigo, o Corinthians deslanchou na segunda metade do primeiro tempo e no início da etapa final, contando com dia infeliz do goleiro Edson Bastos. Romarinho abriu o placar, Emerson fez o segundo, Guerrero, de pênalti, o terceiro, e Alexandre Pato, com um golaço, selou o resultado.

O JOGO

Embalada pela torcida e pelo grande momento vivido, a Ponte Preta começou melhor, explorando principalmente as jogadas com o meia Chiquinho. Mas o primeiro grande momento saiu dos pés do atacante William, que foi lançado por Cléber e, mesmo sem muito ângulo, encheu o pé. O primeiro gol só não saiu porque Danilo Fernandes fez grande defesa.

A Ponte Preta ficava mais com a posse de bola, mas a marcação corintiana levava a melhor e impedia a construção de jogadas por parte do time campineiro. Aos poucos, as faltas e as chegadas mais duras foram irritando os jogadores dos dois lados e o jogo ficou brigado, cheio de discussões e catimba.

O Corinthians só conseguiu chegar pela primeira vez aos 30 minutos, com Guerrero. O peruano recebeu de Romarinho, ganhou na dividida de dois zagueiros, invadiu a área e bateu cruzado, rente à trave. Dois minutos depois, a equipe abriu o placar. Danilo deu passe de calcanhar para Guerrero, que bateu de longe. Edson Bastos defendeu, mas a sobra ficou com Romarinho, que bateu de primeira para marcar.

O segundo gol não demoraria para sair. Aos 38 minutos, Fábio Santos arrancou pela intermediária e tocou para Emerson dentro da área, pela ponta esquerda. O atacante cortou Cléber e, quando parecia que cruzaria para o meio, bateu para o gol. O chute surpreendeu Edson Bastos, que não conseguiu defender.

A etapa final começou com um pênalti para o Corinthians logo aos nove minutos. Emerson recebeu de Danilo pela esquerda, invadiu a área e tentou passar por Cléber. Os dois se chocaram, o atacante corintiano caiu e o árbitro apitou. Na cobrança, Guerrero bateu no canto esquerdo de Edson Bastos, que pulou para o lado certo, mas não alcançou.

Se o cenário estava ruim para a Ponte Preta ficou ainda pior aos 14 minutos, com a expulsão do volante Baraka, que pisou em Romarinho quando o atacante estava no chão. Sem forças para reagir, o time campineiro parecia mais preocupado em não deixar que a derrota virasse uma goleada, enquanto o Corinthians, satisfeito com o resultado, também pouco incomodava.

A entrada de Alexandre Pato empurrou o time do Parque São Jorge um pouco mais à frente, mas o atacante perdeu uma grande chance de transformar a vitória em goleada. Ele recebeu ótimo cruzamento de Fábio Santos, teve tempo para dominar, mas chutou em cima de Edson Bastos.

No minuto seguinte, a dupla funcionou novamente: Fábio Santos cruzou na cabeça de Pato, que cabeceou firme e exigiu outra grande defesa do goleiro. Aos 44, não teve jeito. O atacante recebeu de Emerson, passou pelo zagueiro, driblou Edson Bastos e selou o placar com um golaço.

PONTE PRETA 0 X 4 CORINTHIANS

PONTE PRETA - Edson Bastos; Artur, Cleber, Diego Sacoman e Uendel; Baraka, Bruno Silva (Rildo), Cicinho (Diego Rosa) e Chiquinho; Everton Santos (Xaves) e William. Técnico: Guto Ferreira.

CORINTHIANS - Danilo Fernandes; Alessandro (Edenílson), Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Romarinho (Alexandre Pato), Guerrero (Douglas) e Emerson. Técnico: Tite.

GOLS - Romarinho, aos 32, e Emerson, aos 38 minutos do primeiro tempo. Guerrero, aos dez, e Alexandre Pato, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cléber (Ponte Preta); Alessandro, Paulinho (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Baraka (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 509.892,00.

PÚBLICO - 12.460 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).