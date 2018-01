Corinthians: Seba quer estrear logo Sebastian Dominguez descobriu no computador detalhes do time que assinou contrato. O zagueiro de 24 anos que deseja ser chamado de Seba no Corinthians revelou ter sido bem prático. "Eu aproveitei as minhas férias para saber tudo sobre o Corinthians. A maneira de jogar, os meus novos companheiros. Aprendi tudo o que queria. Até que a torcida se chama ?Fiel?. Gostei." E bastou uma semana em Búzios para Sebastian se familiarizar com o Brasil a ponto de dizer que cumprirá o seu contrato de cinco anos com o Corinthians sem saudades da Argentina. Sorrindo, nem se importou em ser o coadjuvante de luxo da apresentação de Tevez. "Não sou uma pessoa nostálgica. Irei jogar com o Corinthians sem a menor saudade de ninguém. Vou estar concentrado para fazer esse clube vencer tudo que irá disputar. Basta o nosso time ganhar conjunto", apostava. Dominguez confirmou o conforto em ter pelo menos um argentino ao seu lado, Carlito Tevez. A MSI poderá contratar ainda os seus compatriotas Mascherano e Daniel Passarella como consultor. "Não é fácil chegar em um país estranho. Com tudo diferente. É ótimo ter o Carlito perto. Isso ajuda muito. Eu achei ótimo quando soube que ele estava no Corinthians." Otimista, Dominguez aposta que não levará muito tempo para se entrosar com os companheiros. Nem com a maneira ?brasileira? de jogar. Perguntado se teria dificuldade em se adaptar ao 3-5-2 que Tite utiliza, ele se mostrou tranqüilo. "Não era o esquema que estava jogando no Newell?s. A Argentina não joga assim. Mas por mim, não haverá problema. Já treinei assim. Por mim, faço o que o meu treinador definir. Quero logo estrear no Corinthians."