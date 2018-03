Corinthians segue nesta 2ª feira para Extrema As folga forçada do Corinthians não deixou o ambiente menos movimentado no Parque São Jorge. Tanto a diretoria como a comissão técnica e o grupo de jogadores terão um dia carregado nesta segunda-feira. A delegação inicia a intertemporada, já com o pensamento no Campeonato Brasileiro. O time estréia no dia 21 de abril, contra a Ponte Preta, em Campinas. Enquanto isso, os cartolas buscam, em Portugal, acertar mais alguns pontos com executivos do Banco Espírito Santo (BES), novo parceiro do clube. O presidente Alberto Dualib e o vice de Futebol, Antonio Roque Citadini, estão em Lisboa para participar do encontro. Na pauta, além da reforma da Fazendinha, assuntos mais complexos, como o projeto de construção do estádio corintiano. No Parque São Jorge, a delegação se apresenta e, de lá, segue para Extrema, no Sul de Minas, para a primeira fase da intertemporada. Os treinos seguem até sábado, todos folgam no domingo e, na outra segunda-feira, vão para Porto Feliz para concluir os trabalhos. Nesse período, o técnico Oswaldo de Oliveira estuda a realização de dois amistosos.