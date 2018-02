Corinthians sem Gil e Wendel no clássico Pior do que a derrota para o Juventude, domingo, por 1 a 0, e a permanência na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, é o Corinthians não poder contar com o volante Wendel e o meia Gil no clássico contra o Santos, domingo, às 16 horas, no Pacaembu, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos tomaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. O técnico Tite deve definir durante os treinos desta semana os substitutos para as posições. O time paulista ocupa a 21ª colocação, com 10 pontos, enquanto o rival praiano está em 11º, com 16.