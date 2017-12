Corinthians sem mistério em Goiânia Bem diferente das rodadas anteriores, o técnico Antônio Lopes não arma nenhum mistério para o decisivo duelo do Corinthians, domingo, no Serra Dourada. Vai usar de sua principal característica: cautela total na defesa e rapidez nos contra-ataques para conquistar o título ?mais fácil? de sua carreira. Necessitando apenas de um empate, reforça a marcação com a entrada do volante Bruno Octávio na vaga do meia Elton, segura mais os laterais Coelho e Gustavo Nery e recua Marcelo Mattos para ser um terceiro zagueiro. ?Vamos jogar com o regulamento na mão,? enfatiza. O esquema será parecido ao apresentado nos 2 a 0 sobre o Paysandu. Não dar espaços ao rival e, ao roubar a bola, lançar para os velozes Tevez e Nilmar decidirem na frente. A ordem do treinador aos atletas é ?jogar simples e com eficiência.? Nada de desperdiçar inúmeras chances de gol como nas rodadas anteriores. ?Não temos de dar espetáculo, pois jogamos pelo empate?, ressalta Carlos Alberto. Pouca pressa será outra característica apresentada no Serra Dourada. Hoje, no único coletivo da semana ? no qual confirmou Coelho na vaga do suspenso Eduardo na lateral e Wendel no lugar de Betão, na defesa ?, Lopes ensaiou jogadas em câmera lenta. Não por sua ordem. Mas o time poupou-se ao máximo. Nelas, orientou muito o posicionamento dos dois atacantes e do meia de ligação Carlos Alberto. As bolas paradas também mereceram atenção especial. Tudo porque Coelho estará em campo. Em caso de faltas nas laterais, ou até próximas do meio-campo, vai colocá-las na área, em busca de cabeçadas que possam surpreender. Claro, sempre com proteção total. Zagueiros dificilmente passarão do meio e os laterais, desta vez, não serão alas. ?O futebol é apaixonante pois acontecem surpresas. O Grêmio é um bom exemplo. Temos de ter cautela para não acontecer coisas inexplicáveis no domingo?, afirmou Nilmar. ?O jogo ficará mais perigoso se pensarmos apenas no empate ou em perder de pouco?, observou o atacante, sobre a vantagem de o Corinthians ser campeão com apenas um ponto. Pode até levantar a taça se sair derrotado. Mas dependeria do saldo de gols, hoje de 29 contra 24 do Internacional ? visita o ameaçado Coritiba, em Curitiba. GOL DE PLACA - No dia 12 de outubro, buscando consolidar-se na liderança da competição, o Corinthians recebeu palestra de Steven Dubner que trabalha com atletas deficientes. E prometeu doar 5 cadeiras de rodas a cada vitória. Após o encontro, foram 6 triunfos, ou seja, 30 cadeiras doadas para a ADD, Associação de Desportiva para Deficientes.