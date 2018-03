Corinthians sem opções para técnico O diretor da MSI, Paulo Angioni, rechaçou os boatos de que o Corinthians estaria em busca de Abel Braga ou Paulo César Gusmão para substituir o argentino Daniel Passarella. O dirigente foi além: o clube não negocia com técnico algum no momento. "Com relação às especulações, não tenho muito o que falar, até porque não sou vendedor de ilusões", afirmou Angioni. "O Corinthians não procurou nenhum treinador. Se, por acaso, alguém foi procurado, não foi oficialmente e eu lamento que ainda se acredite nisso." Segundo o dirigente, o interino Márcio Bittencourt tem a confiança da cúpula do clube. "O treinador do Corinthians é o Márcio e continuará assim até que nós tenhamos mudados nossos conceitos", avisou. Questionado especificamente sobre os técnicos do Fluminense e do Botafogo, Angioni afirmou que eles sequer estiveram em discussão no Parque São Jorge. "Nunca se cogitou o nome do Paulo César. Lamentavelmente, essas coisas ainda acontecem. O Paulo César e o Abel são pessoas que eu conheço bem e, se houvesse algum interesse, eu mesmo os procuraria", garantiu o dirigente.