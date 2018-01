Corinthians sem patrocínio no Paulista A ameaça antecipada sábado pelo Jornal da Tarde se confirmou hoje: a camisa do Corinthians não tem patrocínio. Kia Joorabchian enviou duas cartas hoje agradecendo e encerrando oficialmente o patrocínio da Pepsi e da Siemens. O iraniano não quis nem saber que a intermediária nos contratos encerrados foi Carla Dualib, neta do presidente Alberto Dualib. Os comentários no clube são de que a MSI exigiu no mínimo o dobro de cada empresa. A Pepsi e a Siemens estavam dispostas a pagar o mesmo de 2004 - R$ 12 milhões as duas juntas. O presidente da MSI já havia avisado na semana passada aos dois patrocinadores que, depois de contratar Tevez, Carlos Alberto e Sebastian Dominguez, iria exigir bem mais do que os R$ 9 milhões que o fabricante de refrigerante pagava por ano e os R$ 3 milhões que a multinacional especializada em telefonia bancava no Corinthians. O Corinthians só manterá a Nike como fornecedora porque o contrato termina no final de 2006. Pagou R$ 15 milhões pelo direito de fabricar a camisa corintiana assinado em 2004. Hoje, Kia contratou o ex-manager do Aston Villa, John Gregory, para ser consultor internacional da MSI na Europa. Daniel Passarella - que ainda não acertou - exerceria o cargo na América Latina.