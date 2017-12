Corinthians sem reforços no Nordeste Sem reforços. É assim que o Corinthians vai disputar a Copa dos Campeões, de 23 de junho a 11 de julho, em Maceió e João Pessoa. O time de Wanderley Luxemburgo estréia na competição no sábado, às 16 horas, na capital alagoana, contra o Coritiba. A reapresentação estava primeiramente marcada para hoje à tarde, mas a comissão-técnica decidiu transferir para quarta-feira pela manhã. A justificativa oficial é de que os atletas precisariam de mais tempo para se recuperarem. Mas o clima no Parque São Jorge estava estranho hoje. Como sempre, as especulações davam o tom das conversas. Quem vem? Quem vai? era o que mais se ouvia. De certo mesmo é que nem a derrota para o Grêmio na final da Copa do Brasil, domingo, e a conseqüente perda da vaga na Taça Libertadores da América de 2002 acelerou o processo de contratações. O atacante Deivid só não vai ser apresentado nesta semana porque seu contrato com o Santos termina no dia 30. Bem que a diretoria corintiana tentou antecipar a data, mas para não comprometer o relacionamento com o time santista, já abalado após a polêmica do ponto-eletrônico nas semifinais do Campeonato Paulista, preferiu adiar sua chegada. O prazo de inscrição para a competição nordestina acabou hoje. Futuro - A diretoria do clube se reúne amanhã, no final da tarde, para investir pesado nas negociações. Hoje o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, garantiu que Luxemburgo vai permanecer como treinador, apesar dos insistentes comentários sobre sua saída. "Ele (Luxemburgo) já vai até fazer o planejamento para as próximas competições", afirmou o dirigente. Hoje Citadini encontrou-se com o presidente do clube, Alberto Dualib. Os dois fizeram um balanço do primeiro semestre e concluíram que o saldo foi positivo, sobretudo considerando-se a reabilitação do time após um início medíocre. Contudo, sabem que com as contratações, o elenco vai ficar inchado e alguns atletas terão de ser dispensados, sobretudo atacantes. Paulo Nunes encabeça a lista.