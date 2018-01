Corinthians, sem Ricardinho, em Itu O Corinthians não terá Ricardinho na estréia no Superpaulistão, contra o Ituano, neste domingo, às 16 horas, em Itu. O meia, um dos destaques da equipe nas últimas conquistas, sente dores musculares e foi vetado neste sábado pela manhã. O substituto será Renato. O atacante Gil, também com dores musculares, ainda não está confirmado e poderá dar lugar a Santiago Silva. ?Sem Ricardinho, o Corinthians perde na posse de bola, mas, com Santiago, ganha na finalização de fora da área?, avalia o técnico interino, Jairo Leal. O jogo em Itu marca a entrega de faixas. O Corinthians vai receber as de campeão do Torneio Rio-São Paulo e entregará aos jogadores do Ituano as referentes ao título do Campeonato Paulista. As faixas pela conquista da Copa do Brasil serão entregues em outra ocasião. ?Vamos com calma, são muitas faixas, não dá para fazer tudo de uma vez?, brincava neste sábado Roque Citadini, diretor de Futebol. A partida de volta será disputada na quarta-feira em São José dos Campos.