Corinthians sem Roger e Wendell no Sul Os garotos do Corinthians terão de provar logo na estréia do segundo turno do Campeonato Brasileiro que merecem a confiança do técnico Márcio Bittencourt. O time não terá Roger, com torção no tornozelo direito, e Wendell, com leve estiramento na coxa direita, para o importante jogo de quarta-feira contra o Juventude, em Caxias do Sul. Os dois não se recuperaram das contusões sofridas no confronto diante do Goiás (1 a 1) no domingo. A dupla faz companhia a Mascherano, Fábio Costa e Coelho, que também estão contundidos. Sem contar Tevez e Edson, que estão suspensos. Pelo planejamento do treinador, a vitória no Sul é considerada obrigatória para manter a liderança na competição. Isso antes das contusões e suspensões. "O Corinthians terá de se superar contra o Juventude. A saída é apostar no talento dos garotos. Quero pensar muito na melhor maneira de escalar o time. Não tem jeito de não ficar preocupado", assume Márcio. Rosinei também está sentindo dores musculares, mas deverá jogar a pedido do treinador. A improvisação de Gustavo Nery no meio-de-campo é uma grande possibilidade. Assim, Márcio manteria Ronny na lateral-esquerda. "Eu tenho de manter o nosso potencial ofensivo. Mesmo jogando em Caxias onde é muito difícil enfrentar o Juventude. Mas vamos estar prontos. Entre em campo quem entrar", assegura o técnico. O Corinthians soma 39 pontos, seguido pelo Goiás e Paraná, com 37.