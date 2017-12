Corinthians: semana para decidir título Os jogadores do Corinthians fizeram um pacto: levarão o Campeonato Brasileiro, domingo, no Pacaembu. Os atletas não querem saber se ainda restam quatro partidas para que o clube seja tetracampeão. Eles querem ganhar do São Caetano, nesta quarta-feira, no ABC, e do Internacional, domingo, no Pacaembu. ?Não tem essa de que o corintiano gosta de sofrer. O melhor é ser campeão o mais rápido possível. Com duas vitórias ficamos com o título e acabou?, diz Carlos Alberto. ?Não dá para ficar esperando. Queremos resolver tudo essa semana. Assim, a gente termina com essa ansiedade?, diz Jô. O fato de o Corinthians ter o grupo mais jovem do torneio é visto com receio pelo técnico Antônio Lopes. Ele tem conversado muito com todos. ?Lopes tem insistido para mantermos a seriedade. Se a gente perder a humildade e a falta de concentração, pode fazer como o Atlético Paranaense, que nas últimas quatro rodadas bobeou e perdeu o título para o Santos. Estava em Portugal e acompanhei o que aconteceu em 2004. Mesmo de longe, serviu de lição?, assegura Carlos Alberto. A alegria, porém, acabou dominando o meia. Dois minutos depois de falar sobre humildade, ele lembrou que havia chegado a hora de dar o ?troco? em Cicinho do São Paulo. O lateral havia garantido que o Corinthians iria ?tremer? e perder o título nas últimas rodadas. ?Nós não vamos tremer, pelo contrário. Nós temos time e personalidade para ser campeões. Agora, quero falar que eu fui campeão mundial com o Porto. Quero ver como o Cicinho vai voltar de Tóquio. Quero ver se ele e o time dele serão campeões do mundo?, ironizava Carlos Alberto. Os jogadores querem ganhar o título contra o Internacional, no domingo, no Pacaembu. ?Será uma homenagem aos nossos torcedores. O Pacaembu é a nossa casa. O estádio tem a cara do Corinthians. A torcida fica muito mais próxima e a festa seria muito maior?, aposta Jô. Desde 1954, o time profissional não comemora um título no Pacaembu. Desde 1977, as festas têm sido no Morumbi. O estádio do São Paulo, por sinal, está alugado para o jogo contra a Ponte Preta, dia 27 ? dia em que diretoria espera ser de entrega da taça de tetracampeonato brasileiro. Para o jogo contra o São Caetano, a estratégia de Lopes será jogar no ataque. A diretoria soube que a grande maioria do ingressos foi comprada por corintianos. ?A nossa torcida vai invadir mesmo São Caetano. Isso será ótimo?, aposta Carlos Alberto.