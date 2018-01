Corinthians será a base da seleção Emerson Leão admitiu hoje que vai, sim, utilizar o Corinthians como base da seleção brasileira que enfrenta o Peru, quarta-feira, no Morumbi. A boa fase da equipe paulista, somado ao entrosamento do atacante Ewerthon com os meias Marcelinho Carioca e Ricardinho, são as razões apontadas pelo técnico para justificar a estratégia. "Poderia até dizer que não são três, mas quatro, já que podermos utilizar o Vampeta, que jogou pelo Corinthians e conhece muito os demais companheiros", observou. O treinador rechaçou a informação de que a base alvinegra, assim como a convocação de Ewerthon, tivessem como objetivo agradar a torcida paulista, evitando, assim, possíveis vaias das arquibancadas. "A intenção de ter uma base é correta. Com relação à convocação do jogador, ela aconteceu por causa de sua capacidade e dinâmica, nada mais", enfatizou. Mais, lamentou não poder escalar também o atacante Edílson, do Flamengo. ?Nesse caso seriam cinco atletas que já jogaram juntos no Corinthians. Mas infelizmente ele (Edílson) joga na mesma posição (de Ewerthon)." Filosofia - Apesar de ainda lamentar o pouco tempo que tem para treinar, Leão deixou o campo no fim da tarde empolgado. Ele disse acreditar que os 30 minutos que teve para observar seu time foram suficientes para deixar clara a nova filosofia de trabalho que tenta implementar desde outubro, quando assumiu o cargo. "Percebi nitidamente os jogadores mais velhos preocupados em orientar os jovens. Essa integração prova que a mentalidade está mudando e tenho certeza que vamos fechar um grupo." Uma das razões de sua empolgação foi o bom rendimento dos novatos. Além de Ewerhon, o lateral-esquerdo César, do São Caetano, foi elogiado. O volante Leomar, do Sport, e o lateral-direito Alessandro, do Atlético-PR, tiveram um rendimento que agradou Leão. Mas ele ressaltou: "Seleção não é lugar para experiências. É lugar para decisão." Sem deixar de lado o suspense, o técnico da seleção assegurou que são boas as chances de os 11 jogadores que fizeram o coletivo no time titular começarem jogando a partida. "A movimentação foi muito boa e estou satisfeito com o rendimento da equipe", afirmou. "Não podemos nos esquecer de que a maioria desses atletas jogou no fim de semana por seus clubes nos campeonatos regionais e, mesmo assim, fizeram um treino muito puxado."