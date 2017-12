Corinthians será julgado por invasão A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indiciou nesta quinta-feira o Corinthians por causa da invasão de campo de seus torcedores, no estádio do Pacaembu, durante a goleada sofrida para o Atlético-PR, por 5 a 0, no último domingo. Se for condenado, o clube paulista poderá perder o mando de campo de um a três jogos, além de ser obrigado a pagar uma multa entre R$ 50 mil e 500 mil. O julgamento do Corinthians será feito pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD na terça-feira. Para fundamentar sua denúncia, a procuradora Maria Manoela se baseou no artigo número 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que estabelece as punições ao clube que: "deixe de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça de desportos". Na súmula da partida, o árbitro Márcio Rezende de Freitas relatou que dois "torcedores corintianos" invadiram o campo e paralisaram o jogo. Apesar do árbitro ter relatado o episódio, o clube paulista foi beneficiado pela súmula de Márcio Rezende de Freitas, já que ele considerou boa as condições de segurança do Pacaembu. Com isso, o Corinthians escapou de ser enquadrado no artigo número 215 do CBJD, que prevê a interdição do local e o pagamento de uma multa entre R$ 5 mil e 50 mil para a agremiação que deixar de dar condições e de tomar providências para que o jogo ocorra sem transtornos em seu campo. Também na terça-feira, o Corinthians terá de defender, ante a 2ª Comissão Disciplinar do STJD, os atletas Fabinho, Renato e Fábio Costa, que pressionaram o árbitro após a partida contra o Vitória, em Salvador, pela Copa do Brasil - confronto do dia 19 de maio.