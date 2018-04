Corinthians: síndrome da camisa 9 Entra atacante, sai atacante e o Corinthians continua com dificuldade em marcar gols. Contra o Flamengo, ontem (29), no Rio (0 a 0), chances não faltaram, só que a bola simplesmente se recusa a entrar. "O passe veio certo redondo, cheguei bem nos lances, mas...", tenta em vão Alberto explicar as duas ótimas oportunidades desperdiçadas na última partida. Seria uma espécie de Síndrome da Camisa 9 corintiana, que antes teria vitimado Marcelo Ramos e Jô e que contribuiria decisivamente para dar à equipe o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 35 gols em 33 rodadas. Outras justificativas, no entanto, parecem mais plausíveis. A defesa sempre foi o setor preferido do técnico Tite. Para ele, o equilíbrio do conjunto começa com os zagueiros. Daí, portanto, a conclusão de que a equipe, preocupada demais em barrar o adversário, se esquecesse de criar. Será? Jô substituiu Alberto no segundo tempo contra o Flamengo e também desperdiçou duas boas chances de gol. "No próximo jogo, temos de finalizar melhor, dessa vez não deu", disse Jô, que se mantém na reserva. A falta de qualidade dos atacantes seria outra explicação? Marcelo Ramos passou 12 jogos em branco e se cansou de perder gols; Jô, idem, ficou seis sem marcar. Alberto, a bola da vez, completou ontem sua segunda partida sem balançar a rede. Sabendo que não dá para corrigir o passado, Alberto faz promessas. "Eu ainda estou adquirindo ritmo de jogo e sei que, aos poucos, quando me firmar no time, ganhar entrosamento, vou voltar a ser o artilheiro que sempre fui." O Corinthians enfrenta o Juventude neste sábado no Pacaembu. Tite, porém, não quer trazer insegurança ao grupo neste momento decisivo do Brasileiro. Já decidiu que contra o Juventude, o companheiro de Gil no ataque será Alberto. "Eu resolvi repetir o ataque apesar dos gols desperdiçados por uma razão muito simples: o Alberto e o Gil criaram várias chances de marcar. Só faltou o toque decisivo para as redes. Foi apenas a segunda partida que Alberto inicia como titular. Ele merece a minha confiança e a confiança da equipe. Não vou afastá-lo, não", confidenciou o treinador no desembarque do time, nesta quinta-feira à tarde, em Congonhas.