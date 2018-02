Corinthians só empata com o Universidad Católica Decepção. Este foi o sentimento dos corintianos que foram nesta quarta-feira à noite ao Pacaembu. O time prometia festa diante do Universidad Católica, pela Copa Libertadores, e mesmo reforçado por Tevez, não passou de um empate com os chilenos: 2 a 2, após estar duas vezes em vantagem no placar. O time do Corinthians deixou o campo cabisbaixo. Gustavo Nery quase chegou a dizer que o resultado agradou. ?O importante é que não perdemos?, explicou. E Ricardinho preferiu reclamar da arbitragem. ?Eles catimbaram demais e o juiz nada fez.? O empate no Pacaembu levou os dois times aos quatro pontos, mas o Universidad Católica está na liderança do grupo 4 por ter marcado mais gols (5 a 3). O próximo jogo do Corinthians na Libertadores será no dia 9 de março, contra o Tigres, no México. Nesta quarta-feira, Tevez entrou no Pacaembu vestindo camisa com o nome Chacho nas costas ? apelido de seu avô, que faleceu na Argentina. O árbitro, contudo, não o deixou jogar assim. Já com o uniforme correto, o atacante argentino queria completar a homenagem em campo com gol, o que não foi possível. Tevez desembarcou no País na manhã desta quarta-feira, concentrou e prometia gols. Não os fez, mas realizou bom primeiro tempo, esbanjou a tradicional garra e deixou seus companheiros, com freqüência, na cara do gol. Nilmar, Ricardinho e Gustavo Nery não souberam, contudo, aproveitar as chances. Com Roger foi diferente. Em seu segundo jogo como titular após a séria contusão na perna direita, o meia voltou a se destacar. Foram passes precisos, bastante disposição e um gol, de cabeça, aos 14 minutos, após rebote do goleiro Buljubasich. Na comemoração, mostrou a cicatriz de sua operação na fíbula. O gol, após bom início do Universidad Católica, acalmou a torcida corintiana, um pouco assustada pela agressividade ofensiva do rival. Os chilenos ainda acertariam uma bola na trave antes do intervalo. ?Precisamos acertar o lado esquerdo da defesa, o 19 (Fuenzalida) e o 17 (Luís Quinteros) estão bem por ali?, pediu o técnico Antônio Lopes. Mas o time não ouviu. E viu Jorge Quinteros empatar, de cabeça, logo aos 6 minutos. Nilmar voltou a colocar o Corinthians em vantagem. Ganhou do goleiro e fez 2 a 1, aos 14 minutos. Mas os chilenos estragaram a festa corintiana aos 17. De novo, com Quinteros.