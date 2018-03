Corinthians só empata no Pacaembu O Corinthians empatou em 0 a 0 com o Atlético-PR, na tarde desta quinta-feira no Pacaembu, na primeira partida do confronto entre as equipes pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. A partida - que seria realizada à noite - teve horário antecipado para o período da tarde por causa do programa de racionamento de energia adotado pelo governo. Apesar de ter começado às 15 horas, o jogo levou bom público ao estádio, cerca de 11 mil pessoas. O Corinthians jogou com 10 homens a maior parte do tempo. Marcelinho foi expulso no começo do primeiro tempo depois de acertar um chute no queixo do lalteral Fabiano, quando o adversário estava caído. Depois disso, o Atlético, que adotava uma postura claramente defensiva, criou um pouco mais de coragem e foi para frente. Mesmo assim não conseguiu marcar. O Corinthians ainda perdeu um pênalti, marcado pelo árbitro Wilson de Souza Mendonça no atacante Gil. Ricardinho cobrou no canto direito, mas o goleiro Flávio defendeu. A segunda partida será realizada na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba. Um novo empate em 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.