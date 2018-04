Corinthians só joga no Itaquerão em 2015, diz Andrés Fevereiro de 2015, sete meses após o fim da Copa do Mundo e um ano e dois meses depois da entrega do estádio. Esta é a previsão para que o Corinthians comece a jogar no Itaquerão. Foi feita na manhã desta quinta-feira por Andrés Sanchez, ex-presidente do clube e agora responsável pelas obras da arena. O motivo são as adaptações que precisarão ser feitas depois que o estádio for liberado pela Fifa, após o Mundial.