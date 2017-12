Corinthians só pensa na Copa do Brasil A partir desta segunda-feira pela manhã, o Campeonato Brasileiro fica para trás no Parque São Jorge. Só se pensa na Copa do Brasil. As classificações do Corinthians diante do Ferroviário e Fortaleza, conquistadas longe de São Paulo, são os grandes trunfos psicológicos para a difícil partida de quarta-feira, em Salvador, contra o Vitória. O elenco está entusiasmado com essa partida, que vale vaga na semifinal da competição. ?Nós conseguimos vencer o Vitória no Pacaembu. Contra o Ferroviário e o Fortaleza nós tínhamos só empatado. Na Bahia, a pressão será toda para cima deles. Entraremos na partida muito conscientes. E com toda a chance de ficar com a vaga?, assegura Rogério. Oswaldo de Oliveira quer concentração total nessa partida. Ele tem plena consciência de que uma desclassificação deixará o ambiente ruim no Parque São Jorge novamente. O treinador vive a séria dúvida se manterá o esquema ofensivo das últimas partidas ou montará o time de maneira mais defensiva ? o que poderá atrair os baianos para pressionar a instável defesa corintiana. Oswaldo pensará até quarta-feira se vale a pena tirar Jô para colocar Betão e fazer o time atuar com três zagueiros fixos desde o início do jogo. ?Eu comecei a minha carreira no Vitória e conheço bem todos por lá. A pressão será imensa. Mas com a evolução do Corinthians tenho certeza de que poderemos surpreender?, aposta Fábio Costa.