Corinthians só pensa no River Plate Caiu a máscara no Parque São Jorge. Depois de muito blablablá, fingimentos e, claro, a derrota para o River Plate, finalmente os jogadores e integrantes da comissão técnica do Corinthians resolveram assumir que a disputa da Copa Libertadores da América é mais importante do que a do Campeonato Brasileiro. Assim, ficou mais fácil para os atletas se expressarem. Agora, em vez dos olhares para baixo e das frases prontas a cada pergunta sobre o assunto, a maioria já consegue ser espontânea ao falar sobre o assunto. Na verdade, a intenção de todos sempre foi manter o tradicional e chato discurso ?são duas competições importantes e vamos fazer de tudo para vencer nos dois casos?. Porém, ninguém imaginava que o ambiente fosse ficar tão tenso após o 2 a 1 em Buenos Aires. Na linguagem do torcedor, os corintianos estão, de fato, ?mordidos? e não vêem a hora de chegar quarta-feira, data do segundo e decisivo jogo contra os argentinos. Diante disso, ficou complicado esconder a ansiedade. O lateral-esquerdo Kléber, por exemplo, foi direto. Para ele, não é uma questão de desvalorizar o nacional. ?Assim que passar a Libertadores, vamos nos dedicar com tudo no Brasileiro?, disse. ?Mas não há dúvida de que é impossível tirar o jogo de quarta-feira da cabeça.? Já o técnico Geninho não fala com todas as palavras, mas suas atitudes são tão claras quanto palavras. No jogo deste sábado, contra o Criciúma, pelo Brasileiro, além dos desfalques de Gil, Fabinho, Cocito (machucados) e Jorge Wagner (suspenso), o treinador vai deixar fora dois jogadores em condição. Kléber sai para que Roger pegue ritmo de jogo, pois o titular, expulso na partida de ida, não pega o River. Já o atacante Liedson será poupado. Claro, para chegar inteiro diante dos rivais sul-americanos. Em compensação, Leandro Amaral fará sua estréia. Sondagem ? Nesta quinta-feira o zagueiro Ânderson revelou que pessoas ligadas ao Barcelona, da Espanha, estão no Brasil para observá-lo. ?Estou sabendo que há o interesse, mas ainda não conversei com ninguém?, afirmou o atleta.