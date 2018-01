Corinthians só quer jogador produtivo "O Corinthians vai contratar. Estamos com a negociação adiantada para trazer três ou quatro jogadores." Quem garante é Antônio Roque Citadini, vice-presidente de futebol do clube, que faz um alerta. "Só vamos contratar jogadores que tenham um alto nível de produtividade", diz. O dirigente revelou que o Corinthians adotou uma estratégia para buscar reforços. "Fazemos um balanço dos últimos anos da carreira do jogador. Li em alguns jornais que o Corinthians perdeu o Beto. Não é verdade. Foi o Beto que perdeu o Corinthians. É a primeira vez que eu digo isso para a imprensa. Nos últimos anos, o Beto não conseguiu disputar 50% dos jogos das equipes em que atuava. O Ramón (que foi para o futebol japonês) é o mesmo caso. Atuou no máximo em 40% das partidas que o Vasco disputou ano passado", afirma. O dirigente corintiano disse que a realidade do futebol atual não tem lugar para o jogador acomodado. "O Adriano (meia que está sem contrato com o São Paulo) quer jogar no Corinthians. Mas é um jogador que atua pouco. O Vampeta é um jogador que costuma atuar em quase todas as partidas. Ele joga sempre. Por isso, é um jogador que nos interessa", revela. Um dos contratados deverá ser o atacante Liédson. Com o jogador está tudo certo. O que está emperrando a negociação é uma proposta que o Prudentópolis, dono dos direitos federativos do jogador, garante ter do futebol do exterior para negociá-lo. A definição deve acontecer amanhã. O volante Vampeta deverá ser reemprestado ao clube pelo Flamengo. O jogador quer continuar no Parque São Jorge e tem o aval de Citadini. Hoje, Geninho pediu urgência nas negociações. "Tive uma reunião sábado à noite com o Edvar Simões (gerente de futebol) e pedi para que eles agilizem as negociações." O treinador quer a contratação de um goleiro, um volante, um meia e um atacante. "Se o clube contratar um goleiro, tem de ser alguém que chegue aqui e assuma a condição de titular. Se for para disputar a posição é melhor ficar com o que nós temos", disse o técnico, visivelmente preocupado em não melindrar Doni, o atual titular da equipe.