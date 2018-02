Corinthians sob nova direção e Sheik de volta encara o Novorizontino

Após quatro rodadas, o Corinthians vai, enfim, jogar fora de São Paulo e um jogo especial. O time comandado por Fábio Carille enfrenta o Novorizontino em Novo Horizonte, às 19h30, na primeira partida tendo um novo presidente e com a volta de um ídolo aos gramados.

Por uma coincidência de tabela, o Corinthians enfrentou a Ponte Preta, São Caetano, Ferroviária e São Paulo no estádio do Pacaembu.

Emerson Sheik será a principal novidade. Depois de três anos, ele volta ao clube onde ganhou vários títulos, entre eles, a Libertadores e o Mundial de 2012. Ainda sem ritmo de jogo, ficará como opção de reservas e, quando pisar no gramado, entrará para a história do clube como o atleta mais velho a defender o time, com 39 anos.

Em campo, a formação que o novo presidente irá ver é a que está se desenhando como o time ideal de Carille, pelo menos neste início de trabalho. A única dúvida, que persistirá, por mais algumas rodadas, é sobre o centroavante.

Carille iniciou o ano com Kazim, o turco decepcionou, e o treinador testou Júnior Dutra na função. Sem se convencer, já disse algumas vezes que espera por um centroavante e com a chegada do novo presidente, a tendência é que as negociações para reforçar o ataque voltem a serem conduzidas. O clube ainda tem três vagas em aberto para no Paulistão, para o zagueiro Henrique, um atacante e mais um eventual reforço.

Enquanto isso, quem vive uma fase de artilheiro é Jadson. Autor de três gols, ele é o goleador da equipe na temporada - fez um belo gol no clássico com o São Paulo - e tem chamado a atenção também pela forma física e boa movimentação atuando mais centralizado, em uma mudança tática que Carille fez nesta temporada

FICHA TÉCNICA

Novorizontino: Oliveira; Tony, Fábio Ferreira, Éder e Tallyson; Lucas, Adilson Goiano, Jean Carlos e Everton; Alisson Safira e Juninho

Técnico: Doriva

Corinthians: Cássio; Fagner, P. Henrique, Balbuena e J. Capixaba; Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Clayson e Romero; Kazim

Técnico: Fábio Carille

Juiz: Vinicius Dias Araujo.

Local: Jorge Ismael de Biasi

Horário: 19h30