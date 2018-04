Corinthians sofre com a ausência de Finazzi

A duas rodadas do fim do Brasileirão, em que luta para não ser rebaixado, o Corinthians se transformou em uma equipe 'viúva' do atacante Finazzi, o artilheiro do time que pode ficar de fora da reta final do campeonato. Jogadores, comissão técnica e até dirigentes corintianos falam em tom de lamentação sobre a possibilidade de não poder contar mais com Finazzi, autor de 12 gols no Brasileirão - cinco deles marcados sob o comando do técnico Nelsinho Baptista. Finazzi levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Vasco, dia 28 de novembro, no Pacaembu. O atacante, porém, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) cinco dias antes dessa partida e poderá desfalcar a equipe do Corinthians também diante do Grêmio, na última rodada do campeonato, em Porto Alegre. Flagrado pelas câmeras durante a partida contra o Goiás, no último domingo, Finazzi reclamou depois de receber o cartão amarelo, passou a fazer gestos de roubo e teria chamado o árbitro Alício Pena Júnior de "vagabundo". "O Finazzi mostrou uma reação normal para um jogador de futebol, mas agora isso pode tirá-lo do campeonato", afirmou o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antoine Gebran, explicando que o caso está entregue ao departamento jurídico do clube. O temor pela ausência do artilheiro nas partidas finais do Brasileirão tem explicação no recente retrospecto da equipe corintiana. Nessa curta passagem de Nelsinho Baptista pelo Corinthians, Finazzi é o único atacante que fez gols (foram cinco até agora). Além dele, somente os zagueiros Betão, Zelão e Fábio Ferreira balançaram as redes. "O lado ruim dessa história é que o Finazzi está em boa fase e vem cumprindo seu papel de artilheiro", admitiu o zagueiro Betão, que tem três gols marcados desde que Nelsinho assumiu o cargo. "Lamentamos a saída dele, mas vamos incentivar quem vai entrar." Capitão corintiano, Betão aponta a união do time para suprir o desfalque do artilheiro. "A responsabilidade da equipe não é de uma pessoa. O Finazzi contribuiu bastante na frente e atrás, nos escanteios, mas nós da defesa temos feito papel de centroavante", disse o zagueiro. Enquanto isso, os demais atacantes corintianos vivem período de ‘seca’ de gols. No Brasileirão, Dentinho fez seu único gol quatro meses atrás. Clodoaldo é reserva e não balança as redes desde agosto. E Arce, que entrará no lugar de Finazzi, passou em branco nos últimos dois meses. Já o meia-atacante Lulinha, que sequer fez gols jogando como profissional, disse que a equipe terá de reaprender a jogar. "O Finazzi fará falta, mas o Arce é rápido e pode atrapalhar a defesa do Vasco", avisou o jogador. Durante a semana, Finazzi procurou evitar os jornalistas. Por meio da assessoria do clube, ele disse que só irá se pronunciar depois do julgamento no STJD, marcado para o dia 23 de novembro.