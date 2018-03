Corinthians sofre com monotonia do Brasileiro Na semana passada, o técnico Geninho sofria para encontrar resposta para uma questão básica: o que fazer para motivar o grupo corintiano? Até então, a única preocupação era a eliminação da equipe na Taça Libertadores da América. Contudo, as conseqüências do confronto diante do River Plate foram mais abrangentes. Fora da disputa continental, comissão técnica e jogadores se viram diante de outra realidade: jogos apenas nos fins de semana. Para quem estava acostumado com viagens e partidas a cada três dias, ficar parado no meio da semana chega a incomodar. Uma das reações que evidenciam tal situação é a ansiedade. No caso dos corintianos, a vontade é alcançar os líderes do Campeonato Brasileiro e, claro, o mais rápido possível. "Então, se pudéssemos jogar a intervalos menores, com partidas também no meio de semana, seria melhor", afirmou o atacante Liedson. "A idéia é chegar logo na frente da tabela para incomodar bastante gente." O Corinthians é o atual oitavo colocado, com 13 pontos em nove jogos. Seu próximo adversário, se o Nacional não for interrompido, será o Juventude, sábado, no Pacaembu. Reforma - A diretoria ainda não definiu a data exata, mas já está certo que nos próximos dias o gramado do Parque São Jorge será reformado. Com isso, o time terá de encontrar outro lugar para treinar. As opções são o Centro de Treinamento de Itaquera, atualmente ocupado pelas equipes de base, ou o Centro Olímpico, na Rodovia Ayrton Senna, perto do Parque Ecológico. Os jogadores continuarão a se reunir no clube. De lá, sairão de ônibus. A logística é necessária pelo fato de não existirem vestiários adequados nos locais alternativos. "O campo está em condição, mas qualquer ação para melhorar é bem-vinda", observou o técnico Geninho.