Corinthians sofre com pressão e cansaço As diretorias do Corinthians e da MSI não estão conseguindo filtrar os problemas para deixar os jogadores do Corinthians tranqüilos nas duas últimas partidas que definirão o título brasileiro. Pelo contrário. Por falta de sintonia entre Kia Joorabchian e o presidente Alberto Dualib, ainda não foi acertada a premiação se o time for campeão. O desmaio de Hugo no treino de terça-feira é só um reflexo de um grupo de atletas que está cansado, abatido fisicamente. As 71 partidas disputadas neste ano estão pesando - Marcelo Mattos nem treinou nesta quarta-feira. E, além disso, há a pressão de torcedores, mídia e dirigentes para que o clube conquiste de qualquer maneira o Campeonato Brasileiro. ?Nós estamos pressionados mesmo. A gente gostaria de estar mostrando um melhor futebol, só que o time está cansado. O grupo ficou desgastado com o excesso de partidas e as viagens. Por isso, não estamos mesmo jogando bem. Principalmente nos segundos tempos das últimas partidas?, admitiu o atacante Nilmar. ?O cansaço é evidente. Não dá para esconder. Mas isso era previsível depois da maratona de partidas que enfrentamos este ano. Agora chegou a hora de, se faltar físico, levar os jogos contra Ponte Preta e Goiás no coração. Tem de ser na marra?, avisou o lateral Gustavo Nery. Só que o fisiologista Renato Lotufo não acredita apenas na ?marra?, no ?coração? dos jogadores. Analisando o desgaste do time, ele recomendou que fosse diminuída drasticamente a carga de treinos da equipes nessas duas semanas que irão definir o título. Por exemplo, nesta quarta-feira não houve treinamento pela tarde, da mesma forma que na manhã desta quinta. Grana - A indefinição com relação à premiação do título é algo que está perturbando o grupo. Os jogadores temem ser tachados de mercenários, mas querem a definição do prêmio. Há todo um cuidado ao tocar no tema. ?Precisamos nos resguardar quando falamos sobre a premiação. Se confirmarmos que acertamos, vão falar que menosprezamos os nossos adversários. Se revelarmos que nos reunimos para discutir o prêmio, vão falar que estamos com a nossa cabeça fora do foco dos próximos jogos. É tudo delicado?, revelou o zagueiro Marinho. ?Andaram jogando para o alto o meu nome. Disseram que eu procurei o Fábio Costa para ele fazer parte de uma comissão para discutir o prêmio do título. É mentira?, garantiu Gustavo Nery. ?Na França e em toda a Europa a premiação é acertada quando os campeonatos vão começar. Com isso fica mais fácil para todos?, lembrou Nilmar. Os comentários no Parque São Jorge são fortes de que a pedida dos jogadores é de R$ 200 mil, proporcional ao número de partidas de cada um. Mas Kia não quer discussão e até sexta-feira deverá passar o valor que a MSI irá pagar. ?A decisão ficou para eles (dirigentes) mesmo. Quanto eles quiserem pagar, está tudo bem?, conformou-se Marinho.