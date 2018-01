Corinthians sofre, mas vence o Fortaleza Foi um jogo quase tão frio quanto o início da noite paulistana. Mas o Corinthians conseguiu o que queria neste sábado, no Pacaembu. Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro ? 2 a 0, sobre o frágil Fortaleza, cada vez mais ameaçado pelo rebaixamento. Triunfo que certamente dará um pouco mais de tranqüilidade para a seqüência do trabalho com a garotada lançada por Geninho no time. Até porque os garotos começam a ter um crédito maior com a torcida. A vitória levou o Corinthians, ao menos provisoriamente, ao oitavo lugar no Brasileiro ? tem 44 pontos e 11 vitórias, como o Atlético-MG (que joga neste domingo contra a Ponte Preta), mas melhor saldo de gols. O Corinthians ?jogou para o gasto??. Com o time ainda ressentindo-se de um melhor entrosamento e com os garotos um pouco inseguros no início da partida, encontrou pela frente um adversário bem fechado, que preocupava-se, até de maneira excessiva, em se defender. A conseqüência é que tocava a bola para um lado e para o outro, mas não conseguia ameaçar o goleiro Jefferson. O Fortaleza também não colaborava muito para dar emoção à partida. Nem mesmo os contra-ataques procurava com afinco. Assim, o Corinthians só chutou a primeira bola contra o gol do Fortaleza aos 34 minutos: André Luiz cobrou falta e o goleiro Jefferson rebateu. Na seqüência da jogada, Coelho cometeu uma falta dura e boba ainda no campo de ataque e, como já tinha cartão amarelo, foi expulso. Mas aos 42 minutos o time paulista chegou ao primeiro gol, num lance bastante contestado pelos adversários. Após cruzamento na área, Abuda tocou de cabeça na direção de Jô, que estava adiantado. Um dos auxiliares assinalou impedimento, os jogadores do Fortaleza pararam, mas o juiz Washington Alves de Souza mandou a jogada prosseguir. Fabinho acabou recebendo a bola e cruzou para Aduba, sem marcação, cabecear. Apesar das reclamações, o juiz confirmou o gol. Na etapa final, a situação do jogo se inverteu. Com um a menos, o Corinthians recuou. O Fortaleza, com Ricardinho no time, voltou mais ofensivo. A conseqüência é que criou várias chances, mas, ou Rubinho neutralizava as conclusões ou os chutes e cabeçadas eram sem direção. Mesmo dominado, o Corinthians acabou chegando ao segundo gol, aos 28 minutos: O lateral Moreno fez ótima jogada, passou por três adversários e cruzou rasteiro. Jamelli se antecipou à zaga e desviou para o gol. Foi seu primeiro gol com a camisa corintiana. Depois disso, coube ao Corinthians apenas controlar as investidas do adversário. Abuda, que foi substituído quase ao final da partida por Bobô, saiu aplaudido e agradeceu a força que está recebendo dos torcedores. ?A confiança da torcida está nos ajudando bastante??, disse o atacante, de 17 anos. Na próxima rodada, o Corinthians joga em Santa Catarina contra o Criciúma. O Fortaleza vai receber o Vitória.