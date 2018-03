Corinthians sofre, mas vence o São Caetano pela Copa do Brasil

Contando mais uma vez com o apoio de sua torcida, o Corinthians venceu o São Caetano por 2 a 1 na noite desta terça-feira, no Morumbi, na primeira partida válida pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Veja também: Calendário / Resultados Ouça os gols da vitória do Corinthians - transmissão Eldorado/ESPN - AM 700 Mano Menezes exalta reação do Corinthians Com o resultado, o Corinthians joga por um empate na partida de volta, que acontece na próxima terça-feira, às 20h30, em Ribeirão Preto, uma vez que o mando é do São Caetano, que não conta com o seu estádio, o Anacleto Campanella, que está interditado. 1 a 0 dá a vaga ao time do técnico Pintado. Animado com o futebol apresentado na goleada por 4 a 0 diante do Goiás, que garantiu a classificação da equipe, o técnico Mano Menezes manteve a escalação para encarar o São Caetano que, claramente, entrou em campo com a missão de explorar os contra-ataques, o que fez durante os primeiros 20 minutos, mas sem êxito na hora de concluir. Diante de uma marcação bem aplicada, o Corinthians não conseguia criar boas jogadas, a não ser por Dentinho e Lulinha, que caiam pela direita e esquerda em busca de cruzamentos. Assim, o time do Parque São Jorge conseguiu uma boa vantagem com a expulsão do lateral Wilton Goiano, aos 34 minutos. Corinthians 2 Felipe; Carlos Alberto, Chicão , William e André Santos; Fabinho, Perdigão (Eduardo Ramos), Lulinha e Diogo Rincón (Acosta); Herrera e Dentinho Técnico: Mano Menezes São Caetano 1 Luiz; Wilton Goiano , Lino, Leonardo e Rodrigo Ninja; Daniel, Galiardo, Glaydson e Rafinha (Neto Gaúcho); Luan e Tuta (Assis ) Técnico: Pintado Gols: Herrera, aos 22; Luan, aos 38; e Herrera, aos 41 minutos do segundo tempo Árbitro: Rodrigo Braghetto (SP) Renda: R$ 494.185,00 Público: 46.365 total Estádio: Morumbi, em São Paulo Mesmo com um jogador a mais, o time do técnico Mano Menezes nada fazia para abrir o placar. Irritado, o treinador resolveu mudar para a segunda etapa ao promover a estréia de Eduardo Ramos, na vaga de Perdigão, e Acosta, no lugar de Diogo Rincón. As alterações surtiram efeito e o Corinthians passou a pressionar o adversário, criando boas jogadas para marcar seu gol, o que aconteceu aos 22 minutos, quando Lulinha, realizando um boa partida, roubou a bola pela direita e cruzou para o cabeceio de Herrera, que contou com a falha do goleiro Luiz. O São Caetano, no entanto, quase estragou a festa corintiana aos 38 minutos, quando chegou ao empate através de um contra-ataque concluído por Luan. O goleiro Felipe ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. "O São Caetano sempre complica para nós. Com o empate, aquele filme sobre as derrotas do time para eles apareceu na minha cabeça", disse Felipe. O filme, desta vez, teria um final feliz para torcida alvinegra, que continuou a empurrar o time, que respondeu logo aos 41 minutos. Dentinho, outro destaque do time, desceu pela esquerda e cruzou para mais um cabeceio de Herrera que, aos poucos, começa a marcar seus gols e ratificar sua condição de titular do time. TRIO OFENSIVO Aos poucos, o meia Lulinha reconquista seu espaço na equipe. Nesta quarta, o jogador atacou pelos dois lados e foi o fiel companheiro de Dentinho na armação das jogadas. Os dois, inclusive, foram deram as assistências para os gols de Herrera."Estou feliz com minha atuação. Estou mais solto e confiante e começo a jogar com mais facilidade", disse Lulinha.´ Outro ovacionado pela torcida, Dentinho, preferiu elevar o jogo de seus companheiros."A equipe jogou bem diante do São Caetano. O Lulinha ajudou muito e o Herrera jogou muito bem. Hoje, ele mostrou que sabe fazer gols", comentou o atacante, refutando o rótulo do atacante argentino, chamado outrora de "quase gol".