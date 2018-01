Corinthians sofre, mas vence Vasco O Corinthians chegou aos 28 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro após vencer o Vasco por 3 a 2 neste domingo, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). A vitória foi sofrida, pois o time paulista chegou a fazer 2 a 1 (com Gustavo Nery e Marcelo Mattos, com Romário marcando para os vascaínos), mas o time carioca empatou (com Morais) e o gol da vitória, marcado por Abuda, saiu aos 38 minutos do segundo tempo. No final do jogo houve uma confusão entre os jogadores dos dois times, motivados por uma suposta provocação do atacante corintiano Abuda. Mas nada de grave aconteceu.