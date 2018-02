Corinthians sofre para fazer a 'limpeza' do elenco

O Corinthians já dispensou oito jogadores: Marinho, Fábio Braz, Iran, Arce, Júnior Negão, Aílton, Moradei e Edson. Nesta terça-feira, com a chegada do técnico Mano Menezes, deve abrir mão de mais uns 10. Outros tantos também estão fora dos planos, mas, como têm contratos com o clube, viraram moedas de troca. Veja também: Justiça mantém prisão preventiva de estrangeiros da MSI Sem dinheiro, o Corinthians apostava em fazer trocas com outros clubes para se reforçar. E está se dando mal. Ninguém está a fim de contar com o clã de rebaixados para a Série B com o Corinthians na temporada. A prova disso é Gustavo Nery e Roger. O Cruzeiro anunciou oficialmente, nesta segunda-feira, não ter interesse na dupla e caso os corintianos queiram contar com o atacante Alecsandro, terão de desembolsar a quantia de US$ 4 milhões (cerca de 6,8 milhões). A Portuguesa também não se animou com a lista de oito nomes, para escolher quatro, enviada pelo Corinthians para uma troca pelo lateral Leonardo. "Já falei para meu empresário [José Rivas] que prefiro cumprir meu contrato até o fim", informou o jogador da Lusa, que tem compromisso até 31 dezembro de 2008. Outros jogadores que o Corinthians tenta ‘se livrar’ e não consegue são Cadu, Carlão, Clodoaldo, Ricardinho e Héverton.