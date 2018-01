Corinthians sofre para vencer o Mogi "Parece time de índios, só quer atacar. Alguém tem de marcar no meio." Esta foi uma das frases mais moderadas que o técnico Geninho disse hoje em Extrema, no jogo-treino em que o Corinthians sofreu para derrotar o Mogi-Mirim por 1 a 0, gol marcado por Renato no segundo tempo. O ensaio, o primeiro do treinador no clube, foi um martírio para os cinco torcedores da Gaviões da Fiel que foram ao Hotel das Amoreiras. Além do baixo índice técnico, o treino foi violento demais. O árbitro Otávio Corrêa da Silva, da FPF, deixou a pancadaria correr solta. Depois, se justificou. "Na verdade eu vim aqui mais para conduzir do que para apitar. Não trouxe nem cartão amarelo nem vermelho." O time corintiano atuou no esquema 3-5-2, com a zaga formada por Fábio Luciano, Capone e Ânderson. No primeiro tempo, a equipe do interior explorou várias vezes o lado direito da defesa corintiana. Fábio Luciano e Capone se confundiam na marcação. O ataque, com Deivid e Gil era facilmente dominado pela defesa do Mogi. As maiores chances nesse período pertenceram ao time do interior. Na segunda etapa, Geninho fez uma alteração tática que serviu para melhorar o poder de força de seu ataque. O treinador passou Capone para o lado direito e fixou Fábio Luciano como zagueiro da sobra. Foi de um lançamento de Capone para Renato que o Corinthians marcou o gol da vitória. Quem mais saiu feliz do treinamento foi o meia Renato. Na nova esquematização tática ele vai poder chegar com mais freqüência à frente. "Agora os meias terão mais liberdade de ação. Vou lucrar com isso", afirmou o canhoto Renato, que fez o gol de pé direito. Aristizábal - Geninho fez força para mostrar que ficou animado com o que viu. "Foi o nosso primeiro teino. Claro que podia rer sido melhor." O treinador não perdeu a chance para repetir que o elenco precisa de reforços. "Necessitamos de gente no meio e no ataque.? Um dos jogadores pedidos por ele acertou sua transferência para o Cruzeiro. Trata-se do colombiano Aristizábal. "É, o Aristizábal seria um grande reforço para a Libertadores. Ele iria nos ajudar muito. Fala espanhol e já disputou a competição." A contratação do atacante Liédson continua enrolada. Mas João Alberto Ituarte, presidente do Prudentópolis, dono de 70% dos direitos federativos do jogador, disse que o negócio poderá ser fechado em breve. "Com o Corinthians está tudo certo. Só precisamos cassar a liminar do Flamengo para o Liédson se apresentar ao Corinthians", afirmou. O clube carioca entrou na Justiça para fazer prevalecer seu direito de renovar o contrato com o atacante por mais seis meses. João Alberto Ituarte alega que o clube carioca deve ao jogador.