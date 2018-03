Corinthians sofre virada no final e perde Muitas vezes, Felipão foi criticado, na disputa da Taça Libertadores (com Grêmio e Palmeiras), porque optava por "jogo feio", fora de casa, na fase de eliminação direta. Pois Geninho apelou hoje para a escola do técnico campeão do mundo. O Corinthians foi a Buenos Aires para enfrentar o River Plate de olho no regulamento e com a intenção de, no máximo, perder de pouco e descontar em casa. Por isso, depois de jogo que se tornou emocionante e tenso apenas no fim, no Monumental de Nuñez, o time brasileiro nem se abalou tanto com a derrota por 2 a 1, de virada. Na volta, dia 14, se ganhar por um gol de diferença, decide nos pênaltis a vaga para as quartas-de-final. O River fez o óbvio, no começo, e foi para cima. A pressão intensa quase deu resultado logo aos 2 minutos, em cobrança de falta de Cavenaghi, na entrada da área, que Cocito desviou e obrigou Doni a fazer defesa difícil. Os argentinos insistiram em encurralar o campeão paulista em seu campo, até com série de quatro escanteios seguidos. Geninho teve de alterar estratégia aos 18 minutos, quando Fabinho saiu com contusão na coxa e foi substituído pelo zagueiro César. Apesar disso, o Corinthians se acalmou e passou a tomar a iniciativa de ir à frente. Em duas jogadas, percebeu que o rival não era tão perigoso e assustou Buljubasich, o inseguro goleiro do River - em cabeçada de Anderson, que roçou a trave direita, e em chute forte de Rogério, de fora da área. O ritmo caiu muito no segundo tempo. Os brasileiros se fecharam mais e os argentinos pecaram nas tentativas excessivas de "chuveirinhos" e na falta de criatividade de seu meio-de-campo. Só aos 19 minutos, o River despertou, mesmo assim com conclusão de Cavenaghi que passou perto do gol. A partida esquentou só depois dos 22 minutos, quando Claudio Husain foi expulso por ter recebido segundo cartão amarelo. Rogério cobrou falta, aos 23, a defesa rebateu e Jorge Wagner pegou com jeito, na entrada da área, para fazer 1 a 0, em chute rasteiro. O River se acendeu e seus jogadores, principalmente D?Alessandro, recorreram à catimba, à provocação como alternativas para sair do sufoco. Deu certo. Aos 28 minutos, o meia que os argentinos consideram a maior promessa do momento se desentendeu com Kléber. O lateral se mostrou frio, irônico e mandava "beijinhos" para o adversário. Três minutos depois, deu uma pancada desnecessária em D?Alessandro e recebeu o cartão vermelho. A expulsão devolveu confiança ao River e derrubou o Corinthians. Aos 34, Fuertes mandou bola na trave, aos 38 D?Alessandro empatou, de falta, e aos 44 Cavenaghi virou. A delegação brasileira retorna com uma lição antiga (não aceitar provocações) e uma constatação (se for atrevido, despacha os argentinos). Geninho precisará ser mais corajoso e voltar ao esquema habitual. Ficha Técnica River: Buljubasich; Garcé, Ameli, Demichelis; Coudet (Pereyra), Husain, Luis González, Lequi (Ludueña); D´Alessandro (Víctor Zapata); Cavenaghi e Fuertes. Técnico: Manuel Pellegrini. Corinthians: Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kléber; Cocito, Fabinho (César), Fabrício e Jorge Wagner (Roger); Liedson e Gil. Técnico: Geninho. Gols: Jorge Wagner aos 23, D?Alessandro aos 39 e Cavenaghi aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro: Gilberto Hidalgo (Peru). Cartão vermelho: Husain e Kléber. Cartão amarelo: Coudet, Fuertes, Cocito, Fabrício e Liedson. Local - Estádio Monumental de Nuñez (Buenos Aires). Tabela da Libertadores