Corinthians "solta o pé" no clássico O Corinthians vai apostar nas jogadas de bola parada e nos jogadores "soltando o pé" no clássico de amanhã, contra a Portuguesa, às 20h30, no Pacaembu. Segundo o técnico Geninho, essa deverá ser uma das principais armas do time para superar uma desvantagem criada pelo clima. "Como nosso time tem como característica o toque de bola, o campo pesado nos prejudica." Desde segunda-feira, o técnico tem procurado promover algumas mudanças na equipe. Se por um lado manteve a base armada por Carlos Alberto Parreira, seu antecessor, e a escalação do mesmo time que derrotou o Marília, por outro quer mudança de postura de alguns jogadores como o meia Renato e o lateral Kléber. Do primeiro, quer mais chutes de longa distância. Do outro, que seja mais agressivo e chegue sempre que possível ao gol. Kléber não vê muitos problemas na mudança, pois já foi atacante nas categorias de base. "Joguei até os 13 anos na posição. Depois um jogador do time foi expulso e atuei como zagueiro mas, como não me adaptei, fui deslocado para a lateral." O jogador, no entanto, não deve abdicar de sua função de armador. "Se houver possibilidade de chutar, vou chutar, mas se eu perceber um companheiro melhor posicionado vou passar a bola." Geninho explica que gosta da idéia de um time que toca a bola, como o Corinthians do primeiro semestre do ano passado. "A única mudança é que quero que este toque seja menos lateral e mais vertical, em direção ao gol." Esta será a primeira partida do treinador no Pacaembu e a expectativa é que a torcida que tanto dificultou seu trabalho quando estava jogando por times adversários, jogue a seu favor. "Uma das coisas mais marcantes que eu já vi em partidas do Corinthians é a torcida gritando o nome do time após um gol adversário. Isso dá uma força muito grande aos jogadores." O atacante Gil espera que o Corinthians entre em campo tão "ligado" quanto na vitória sobre o Marília e promete não facilitar o trabalho da Portuguesa. "A gente tem sempre acreditar que o zagueiro pode errar. E se errar do lado deles vamos aproveitar." Outro ponto que pode ser explorado, segundo o atacante, é o nervosismo do adversário, que vem de uma derrota na estréia do Paulista. Deivid espera manter sua proposta de aumentar sua média de gols, mas não quis fazer promessas. "Acho que vai ser um jogo difícil e o mais importante é a vitória. Mas se tiver três chances de fazer gols, vou fazer." O fato do adversário vir de uma péssima estréia - perdeu para o São Caetano -, segundo o treinador, é uma preocupação a mais. "Todo time que está muito ferido, machucado, é mais perigoso do que um que vem de vitória e está mais relaxado." O treinador acredita que um dos pontos importantes para o time conseguir a segunda vitória no Campeonato Paulista, a de número 2.500 na sua história, é conseguir abrir vantagem no placar.