Corinthians sonha com gols de França O Corinthians está em séria crise financeira, mas espera obter recursos para tentar a contratação do atacante França por empréstimo para a disputa da Libertadores. Foi o que o técnico Carlos Alberto Parreira confirmou na semana passada ao JT, reconhecendo também que o clube terá dificuldades para acertar salários com o jogador que está no Bayer Leverkusen. Leia mais no Jornal da Tarde