Corinthians sonha com o argentino Ortega O meia argentino Ariel Ortega poderá ser o primeiro reforço do Corinthians para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O jogador, que nesta quinta-feira completa 30 anos, foi oferecido ao clube nesta quarta. O técnico Oswaldo de Oliveira aprovou a contratação, mas há um sério empecilho: o atleta quer U$S 450 mil na mão e salário de US$ 40 mil. Além disso, Ortega, que já passou por River Plate, Valencia, Sampdoria e Parma, está sem jogar desde o ano passado, quando foi punido pela Fifa por ter abandonado o Fenerbahce para voltar ao River. Os dirigentes corintianos ficaram de se reunir nesta quarta-feira à noite. Se a diretoria arrumar o dinheiro, o martelo pode ser batido ainda nesta quinta.