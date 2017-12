Corinthians sonha com os gols de Dimba Dimba não é apenas o atacante a ser parado na partida deste domingo, às 18 horas, no Pacaembu, contra o Goiás. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 29 gols, também vai ser observado. Seu nome está, desde a semana em que Júnior tentou ser técnico do Corinthians, na lista de contratações do clube para a próxima temporada. Cartolas paulistas e goianos vão aproveitar a oportunidade para conversar. Em princípio, nenhum dos lados vê grandes obstáculos. O mais entusiasmado com a possibilidade é o técnico Juninho Fonseca. Não é de hoje que conhece o atacante. ?Trabalhei com ele (Dimba) na época da Portuguesa?, lembrou nesta sexta-feira. Mas enquanto não o tem do seu lado, o treinador corintiano estuda como barrar o forte ataque do Goiás.